Le guide de la nature en ville

La nature est à nos pieds, émerveillons-nous ! Quand on pense à la nature en ville, on imagine de suite les fleurs dans les parcs et jardins, ou encore les arbres qui bordent nos rues. Mais elle est partout : entre les pavés, sur les murs, dans les cimetières et les parkings... Dans ce guide, le lecteur retrouve plus de 900 espèces, des plantes aux animaux, en passant par les champignons, les lichens et les galles. De nombreuses clés d'identification sont proposées, ainsi que des indications sur les risques de confusion entre espèces. Les interactions les plus fréquentes sont aussi présentées (tel insecte habite sur tel arbre). De nombreuses anecdotes expliquent les pays d'où sont originaires les espèces, par quel biais elles sont arrivées en France et comment elles se sont acclimatées. Cette nouvelle édition met à jour toute la nomenclature, ainsi que les lieux d'observation des espèces, certaines s'étant bien adaptées au changement climatique, d'autres ayant déserté certaines zones, comme le sud de la France. Le format a été agrandi pour donner plus de place aux photographies et faciliter l'identification.