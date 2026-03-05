Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Le guide de la nature en ville

Guillaume Eyssartier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La nature est à nos pieds, émerveillons-nous ! Quand on pense à la nature en ville, on imagine de suite les fleurs dans les parcs et jardins, ou encore les arbres qui bordent nos rues. Mais elle est partout : entre les pavés, sur les murs, dans les cimetières et les parkings... Dans ce guide, le lecteur retrouve plus de 900 espèces, des plantes aux animaux, en passant par les champignons, les lichens et les galles. De nombreuses clés d'identification sont proposées, ainsi que des indications sur les risques de confusion entre espèces. Les interactions les plus fréquentes sont aussi présentées (tel insecte habite sur tel arbre). De nombreuses anecdotes expliquent les pays d'où sont originaires les espèces, par quel biais elles sont arrivées en France et comment elles se sont acclimatées. Cette nouvelle édition met à jour toute la nomenclature, ainsi que les lieux d'observation des espèces, certaines s'étant bien adaptées au changement climatique, d'autres ayant déserté certaines zones, comme le sud de la France. Le format a été agrandi pour donner plus de place aux photographies et faciliter l'identification.

Par Guillaume Eyssartier
Chez Belin

|

Auteur

Guillaume Eyssartier

Editeur

Belin

Genre

Milieux naturels

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le guide de la nature en ville par Guillaume Eyssartier

Commenter ce livre

 

Le guide de la nature en ville

Guillaume Eyssartier

Paru le 05/03/2026

360 pages

Belin

27,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782410029000
9782410029000
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.