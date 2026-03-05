Inscription
#Roman francophone

Last Drunken Kiss

Hannah Betty

ActuaLitté
Lui n'a plus de souvenirs, elle est hantée par son passé... Mylan et Lizzie sont deux âmes affligées par la vie, cachant beaucoup plus de blessures qu'elles n'en laissent paraître. Victime d'un accident de voiture, Mylan est en proie à une amnésie traumatique. Il tente de vivre normalement, naviguant difficilement entre les codes sociaux qui lui échappent et sa peur des femmes, qu'il peine à comprendre. "Depuis longtemps, nous ne faisons plus semblant...". Mais lorsque Mylan rencontre Lizzie, tout bascule ! Victime de violences quotidiennes, la jeune femme est prête à tout pour survivre. Après un simple malentendu, ces deux coeurs écorchés vifs décident de s'entraider. Engagés dans une fausse relation de couple, Mylan et Lizzie doivent apprendre à se faire confiance, à s'ouvrir et surtout à ne plus fuir. Arriveront-ils ensemble à ne pas sombrer dans les abysses de leur passé ?

Par Hannah Betty
Chez L'opportun (Editions de)

|

Auteur

Hannah Betty

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Romance sexy

Last Drunken Kiss

Hannah Betty

Paru le 05/03/2026

504 pages

L'opportun (Editions de)

17,90 €

ActuaLitté
9782386711084
