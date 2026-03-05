Inscription
#Imaginaire

The West Wind

Alexandria Warwick

ActuaLitté
" Ma maison est avec vous, où que vous alliez. " La princesse Saraï d'Ammara est maudite : le jour de son vingt-cinquième anniversaire, elle sombrera dans un sommeil éternel, plongeant son royaume dans le chaos. Pour sauver Saraï et leur peuple, son père arrange son mariage avec le prince Balior, un beau jeune noble d'un royaume voisin. Mais Notus, le Vent du Sud, immortel, qui avait autrefois les faveurs de la princesse, revient dans sa vie. Saraï est déterminée à ignorer Notus et à suivre le plan de son père. A mesure qu'elle en apprend sur Balior, elle se rend compte qu'il a de sombres secrets et n'est pas le sauveur tant espéré. Notus et Saraï décident alors de s'allier pour arrêter le prince intrigant, et les vieux sentiments refont surface. Mais la malédiction se rapproche. La princesse doit rester inébranlable contre ses désirs. Toute distraction pourrait lui coûter la vie... et détruire son royaume.

Par Alexandria Warwick
Chez Chatterley

|

Auteur

Alexandria Warwick

Editeur

Chatterley

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Retrouver tous les articles sur The West Wind par Alexandria Warwick

The West Wind

Alexandria Warwick trad. Francine Deroyan

Paru le 05/03/2026

644 pages

Chatterley

26,95 €

ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385790691
9782385790691
© Notice établie par ORB
plus d'informations

