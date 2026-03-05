Inscription
#Roman francophone

Gagner à tout prix

Elsie Silver

ActuaLitté
Gagner son coeur sera son plus grand défi. Vaughn, gérant du ranch Gold Rush dont la réputation est ternie par des rumeurs de courses truquées, est prêt à tout pour en redorer l'image en gagnant un derby prestigieux. Billie, encouragée par son mentor à postuler pour ce ranch, y voit l'occasion de se faire connaître en tant qu'entraîneuse. Elle est mise au défi par son nouveau patron d'entraîner un cheval réputé très difficile. La jeune femme se donne alors corps et âme pour nouer un lien avec l'animal et le préparer à la course. Le rapprochement entre Billie et Vaughn au sein du ranch est inévitable... mais les enjeux sont élevés. Vaughn doit sauver son entreprise et Billie joue sa carrière. Se laisseront-ils aller à la passion au risque de tout perdre ?

Par Elsie Silver
Chez PAL

|

Auteur

Elsie Silver

Editeur

PAL

Genre

Romance sexy

Gagner à tout prix

Elsie Silver trad. Félix Huet, Alice Kremer

Paru le 05/03/2026

346 pages

PAL

7,80 €

ActuaLitté
9782385651565
