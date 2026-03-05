Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Soigner son chat grâce à ses chakras

Lynn McKenzie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Votre chat semble-t-il stressé, déprimé ou en manque d'énergie ? Se comporte-t-il soudainement mal ou s'effraie-t-il facilement ? Il est possible que ses chakras aient besoin d'être rééquilibrés. Comme chez les humains, les chakras peuvent avoir un impact considérable sur le bien-être mental, émotionnel et physique de votre chat. Dans ce guide de guérison naturelle alliant santé et bien-être animal, vous apprendrez à décoder les signes comportementaux de votre chat et à identifier les chakras qui nécessitent une attention particulière. Vous découvrirez comment garder votre animal de compagnie en bonne santé grâce à des massages, à la lithothérapie, à la chromothérapie, à la radiesthésie, aux huiles essentielles et à d'autres techniques de guérison. Non seulement votre chat se portera à merveille, mais vous vous connecterez plus profondément à lui et libérerez vos dons psychiques, intuitifs et thérapeutiques.

Par Lynn McKenzie
Chez Medicis Edition

|

Auteur

Lynn McKenzie

Editeur

Medicis Edition

Genre

Chats

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Soigner son chat grâce à ses chakras par Lynn McKenzie

Commenter ce livre

 

Soigner son chat grâce à ses chakras

Lynn McKenzie

Paru le 19/03/2026

144 pages

Medicis Edition

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385000752
9782385000752
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.