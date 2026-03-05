La collection "? Mes premiers pop-up ? " invite les enfants à une lecture à la fois ludique, éducative et interactive. A chaque double page, le décor se déploie pour révéler un bel élément en relief. Dans ce volume consacré à la fleur, l'enfant explore le cycle de vie du pissenlit ? : il observe ses minuscules graines s'envoler dans l'air avant de donner naissance à une nouvelle plante. De courts textes explicatifs accompagnent chaque scène, rédigés avec soin pour transmettre, de façon simple et claire, les grandes étapes de la vie d'une fleur familière.