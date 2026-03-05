Inscription
La fleur

Hannah Abbo, Maike Biederstädt

La collection "? Mes premiers pop-up ? " invite les enfants à une lecture à la fois ludique, éducative et interactive. A chaque double page, le décor se déploie pour révéler un bel élément en relief. Dans ce volume consacré à la fleur, l'enfant explore le cycle de vie du pissenlit ? : il observe ses minuscules graines s'envoler dans l'air avant de donner naissance à une nouvelle plante. De courts textes explicatifs accompagnent chaque scène, rédigés avec soin pour transmettre, de façon simple et claire, les grandes étapes de la vie d'une fleur familière.

Par Hannah Abbo, Maike Biederstädt
Chez Grenouille éditions

Auteur

Hannah Abbo, Maike Biederstädt

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Livres rabats, tirettes

La fleur

Hannah Abbo, Maike Biederstädt trad. Vincent Coigny

Paru le 05/03/2026

12 pages

Grenouille éditions

14,90 €

9782384863365
