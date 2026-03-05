La collection "? Mes premiers pop-up ? " invite les enfants à une lecture à la fois ludique, éducative et interactive. A chaque double page, le décor se déploie pour révéler un bel élément en relief. Dans ce volume consacré à la fleur, l'enfant explore le cycle de vie du pissenlit ? : il observe ses minuscules graines s'envoler dans l'air avant de donner naissance à une nouvelle plante. De courts textes explicatifs accompagnent chaque scène, rédigés avec soin pour transmettre, de façon simple et claire, les grandes étapes de la vie d'une fleur familière.
Par
Hannah Abbo, Maike Biederstädt Chez
Grenouille éditions
