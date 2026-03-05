Découvre le métier fascinant de soigneur animalier et plonge au coeur de la vie des animaux ! Ce livre emmène les enfants à la rencontre de ceux qui prennent soin des animaux, veillent à leur bien-être et participent à la protection des espèces en danger. A travers des explications claires et des exemples concrets, les jeunes lecteurs découvrent les missions quotidiennes des soigneurs, le lien privilégié qu'ils entretiennent avec leurs protégés et les étapes pour, peut-être un jour, exercer ce métier passionnant. Un ouvrage à la fois éducatif et captivant, qui éveille la curiosité, sensibilise à la préservation de la nature et donne envie de rêver d'un futur aux côtés des animaux.