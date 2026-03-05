Inscription
#Album jeunesse

Chez le Médecin

Patrick Corrigan, Rose Harkness

ActuaLitté
Un petit livre cartonné, parfaitement adapté aux mains des tout-petits, qui aide à rassurer les enfants face à la visite parfois impressionnante chez le médecin. A travers de courtes scènes de la vie quotidienne - quand l'enfant est malade, s'est blessé ou doit simplement consulter - le livre explique avec douceur le déroulement de la visite pour apaiser ses inquiétudes. En complément, une planche de 36 autocollants repositionnables permet à l'enfant de s'amuser : pansements, autocollants de récompense ou de fierté à coller sur les certificats et les illustrations du livre.

Par Patrick Corrigan, Rose Harkness
Chez Grenouille éditions

|

Auteur

Patrick Corrigan, Rose Harkness

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Tout-carton

Chez le Médecin

Patrick Corrigan, Rose Harkness trad. Vincent Coigny

Paru le 05/03/2026

10 pages

Grenouille éditions

9,95 €

9782384862504
