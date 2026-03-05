Inscription
#Imaginaire

Le Brise-Tempête

Nell Pfeiffer

ActuaLitté
- Une duologie de fantasy aérienne où le vent murmure des secrets et où deux âmes défient leur destin. - Une épopée steampunk où la vengeance et l'amour s'entrelacent. - Par l'autrice à succès de L'Engrange-temps (Hachette romans) Dans un monde où les Venteliers domptent les bourrasques et les Oiseliers prennent leur envol, deux continents se font face, séparés par l'Aquilon, une tempête si vaste qu'aucun dirigeable n'a jamais pu franchir son coeur. Mia Aérondel a grandi sur les ruines d'un drame et à l'ombre d'un secret. Déterminée à redorer l'image de sa famille, elle s'infiltre clandestinement sur Le Galéone, majestueux dirigeable dont le voyage inaugural doit traverser l'Aquilon grâce à une invention mystérieuse. Dans les couloirs raffinés du vaisseau, loyauté et complots s'entrelacent. Mais dans les entrailles du Galéone, Mia devra se frotter à la redoutée sorcière Skylar Volbrume et à son énigmatique apprenti, Hevell. Dans cette traversée de fer et d'éclairs, où se mêlent héritages oubliés, alliances fragiles et magie des vents, Mia Aérondel sera obligée de choisir entre vengeance et liberté, entre secrets de famille et avenir... avant que l'Aquilon n'emporte tout.

Par Nell Pfeiffer
Chez Gulf Stream

Auteur

Nell Pfeiffer

Editeur

Gulf Stream

Genre

Mondes fantastiques

Le Brise-Tempête

Nell Pfeiffer

Paru le 05/03/2026

572 pages

Gulf Stream

25,00 €

ActuaLitté
9782383495536
