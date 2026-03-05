Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Album jeunesse

Un air de printemps

Sharon Harmer, Michael Engler

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une belle histoire printanière qui célèbre l'entraide et l'amitié, avec les animaux de La Moufle. "Le rouge-gorge se réveille et secoue la neige de son plumage. Ici, c'est encore l'hiver. Mais que voit-il au loin, entre les arbres dénudés ? Là-bas, c'est déjà le printemps ! Les animaux de la forêt veulent rejoindre le soleil, mais une rivière les sépare de ce coin de printemps. Trop dangereuse pour la traverser à la nage, et trop large pour la franchir... Alors que faire ? Les animaux réussiront-ils à joindre leurs forces pour surmonter cet obstacle ? Une belle histoire printanière qui démontre que l'union fait la force ! "

Par Sharon Harmer, Michael Engler
Chez Kimane

|

Auteur

Sharon Harmer, Michael Engler

Editeur

Kimane

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un air de printemps par Sharon Harmer, Michael Engler

Commenter ce livre

 

Un air de printemps

Sharon Harmer, Michael Engler

Paru le 05/03/2026

24 pages

Kimane

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383224679
9782383224679
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.