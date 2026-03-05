Un air de printemps

Une belle histoire printanière qui célèbre l'entraide et l'amitié, avec les animaux de La Moufle. "Le rouge-gorge se réveille et secoue la neige de son plumage. Ici, c'est encore l'hiver. Mais que voit-il au loin, entre les arbres dénudés ? Là-bas, c'est déjà le printemps ! Les animaux de la forêt veulent rejoindre le soleil, mais une rivière les sépare de ce coin de printemps. Trop dangereuse pour la traverser à la nage, et trop large pour la franchir... Alors que faire ? Les animaux réussiront-ils à joindre leurs forces pour surmonter cet obstacle ? Une belle histoire printanière qui démontre que l'union fait la force ! "