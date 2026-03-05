Place de la Victoire, 1936

Une nouvelle aventure de Bornec, Funel et Camille au coeur d'un moment charnière de l'Histoire française. Paris, juin 1936. Alors que la France s'embrase sous l'impulsion des grèves ouvrières et que le gouvernement Blum s'apprête à reprendre les rênes du pays, un drame secoue la plus ancienne usine automobile de la capitale. Le corps d'Auguste Brunet, gardien de la Doyenne, est retrouvé au pied de l'usine automobile de la Porte d'Ivry. Tout porte à croire que l'homme a chuté au cours de sa ronde. Mais très vite, l'enquête se complique. Chargé de l'affaire malgré les suspicions qui pèsent encore sur lui, le commissaire Bornec se heurte d'emblée à un obstacle : Les deux milles métallurgistes de la Doyenne ont rejoint le mouvement de grève et empêchent toute intrusion policière. Aux côtés de son nouvel adjoint, l'inspecteur principal Béziat, Bornec doit composer avec un climat social explosif et un terrain judiciaire miné. Pendant ce temps, le journaliste Gabriel Funel et la photographe de L'Humanité, Camille Dubois, accèdent librement aux lieux occupés et mènent leur propre investigation au coeur des ateliers en ffervescence. Entre luttes sociales et soupçons de crime camouflé, chacun cherche la vérité à sa manière - ; tandis qu'au pied de l'usine, seul le chien du gardien attend encore son maître.