En tant que joueur de baseball, Jim Murphy fondait son estime de soi sur les résultats. Il était concentré sur la réussite, mais craignait aussi l'échec. Lorsqu'il a commencé à entraîner des athlètes professionnels et olympiques, il a souvent rencontré ce même état d'esprit. Jim s'est alors attaché à comprendre comment les meilleurs réussissent à garder leur calme et leur sérénité tout en étant sous pression. Après des années de recherche, Jim Murphy a eu une révélation : la quête de performances extraordinaires et celle de la meilleure vie possible suivent le même chemin. Riche de nombreux exercices, de techniques et d'outils, L'Excellence intérieure entraîne votre esprit en vous montrant comment : - DEVELOPPER LA MAITRISE DE SOI - et lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. - SURMONTER L'ANXIETE - et construire des habitudes mentales puissantes. - ELIMINER LES BLOCAGES MENTAUX - et cesser de vous mettre des obstacles. - ENTRAINER VOTRE SUBCONSCIENT - et vous libérer de vos croyances limitantes. En compilant deux décennies de travaux et d'entretiens avec des sportifs et des dirigeants de haut niveau, L'Excellence intérieure vous met sur la voie d'une vie plus satisfaisante et plus heureuse. JIM MURPHY est coach en performance auprès de certains des meilleurs athlètes et leaders. Il organise des retraites Inner Excellence et il est président du projet Inner Excellence Freedom, dont la mission est de créer des communautés pour réduire la pauvreté spirituelle et physique dans le monde.