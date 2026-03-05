Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Katabasis

Rebecca F. Kuang

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Catabase, nom féminin, du grec ancien katábasis : descente du héros aux Enfers. Alice Law a tout donné pour réussir : son énergie, son temps et sa santé mentale. Doctorante en magie analytique à Cambridge, son unique objectif est d'être titularisée et légitimer ainsi son talent de magicienne. Seul obstacle dans son parcours, son directeur de thèse, l'éminent Jacob Grimes, meurt dans un accident aux circonstances douteuses. De ce postulat découle une solution logique : Alice doit descendre en Enfer retrouver celui dont son destin dépend. Mais elle n'est pas seule à entreprendre ce voyage. Son plus grand rival, Peter Murdoch, le génie flegmatique, décide de l'accompagner dans sa descente. Alliés de longue date ou concurrents en puissance, les deux étudiants devront mettre de côté leurs différends s'ils veulent venir à bout des Huit Cours de l'Enfer. Car en ce lieu hanté par les Ombres, les secrets des uns deviennent les hymnes de douleur des autres.

Par Rebecca F. Kuang
Chez De Saxus

|

Auteur

Rebecca F. Kuang

Editeur

De Saxus

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Katabasis par Rebecca F. Kuang

Commenter ce livre

 

Katabasis

Rebecca F. Kuang trad. Michel Pagel

Paru le 05/03/2026

608 pages

De Saxus

26,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378769178
9782378769178
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.