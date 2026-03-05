Catabase, nom féminin, du grec ancien katábasis : descente du héros aux Enfers. Alice Law a tout donné pour réussir : son énergie, son temps et sa santé mentale. Doctorante en magie analytique à Cambridge, son unique objectif est d'être titularisée et légitimer ainsi son talent de magicienne. Seul obstacle dans son parcours, son directeur de thèse, l'éminent Jacob Grimes, meurt dans un accident aux circonstances douteuses. De ce postulat découle une solution logique : Alice doit descendre en Enfer retrouver celui dont son destin dépend. Mais elle n'est pas seule à entreprendre ce voyage. Son plus grand rival, Peter Murdoch, le génie flegmatique, décide de l'accompagner dans sa descente. Alliés de longue date ou concurrents en puissance, les deux étudiants devront mettre de côté leurs différends s'ils veulent venir à bout des Huit Cours de l'Enfer. Car en ce lieu hanté par les Ombres, les secrets des uns deviennent les hymnes de douleur des autres.