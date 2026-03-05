Le Berceau de nos proies

DEVRA-T-ELLE SACRIFIER SON COUR POUR SAUVER SON ROYAUME ? Après avoir renversé son père, la princesse Mancella est désormais Primante. Déterminée à maintenir la paix en son royaume, elle utilise son nouveau pouvoir qui lui permet de se diviser en plusieurs versions d'elle-même. Pour l'aider, elle peut compter sur Silver, le charmant voleur dont elle est tombée amoureuse, et qui est prêt à tout pour devenir l'homme dont elle a besoin. Mais leur relation est contrariée par l'arrivée du mystérieux Primant Reltas, qui exige la main de Mancella. Si la princesse veut éviter un conflit dévastateur, elle doit accepter cette union, même si cela signifie sacrifier son coeur. Désespérée de se libérer de ces fiançailles, la princesse cherche à s'allier à d'autres Primants tout en essayant de contrôler ses différentes facettes. Car la magie est devenue instable, et si Mancella ne fait pas attention, elle pourrait bien tout perdre... Traduit de l'anglais par Manon Malais