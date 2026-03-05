Inscription
#Album jeunesse

Les couleurs de l'océan

Emanuela Busà, Cecilia Cavallini

Une aventure marine haute en couleurs sur la confiance en soi ayant pour héros le timide Poulpie et son ami Bernard le crustacé. Poulpie le poulpe mène une vie paisible dans sa jolie bouteille en verre. Rien ne semble pouvoir l'en éloigner : elle est son refuge, son terrain de jeu et sa meilleure amie. Mais un jour, Bernie le petit crustacé toque à sa vitre et lui propose d'aller explorer l'océan, où tant de merveilles les attendent...

Par Emanuela Busà, Cecilia Cavallini
Chez Circonflexe

Auteur

Emanuela Busà, Cecilia Cavallini

Editeur

Circonflexe

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Les couleurs de l'océan

Emanuela Busà, Cecilia Cavallini trad. Marc Lesage

Paru le 05/03/2026

28 pages

Circonflexe

14,95 €

9782378625696
