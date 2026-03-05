Un influenceur, un post, un procès. Accusé de sexisme, il choisit de ne pas se défendre, mais d'attaquer. Non pas les femmes, mais les certitudes. Contre l'avis de son avocat, il transforme son audience en tribune : critique de l'invisibilisation de la misère sexuelle, apologie de la chair, aspiration à la concordance des désirs. A mi-chemin du roman et de l'essai, Réconciliation mêle suspense judiciaire et controverse intellectuelle. De l'intime au politique, de la biologie à la philosophie, il esquisse une utopie sensuelle : la réconciliation de la frustration masculiniste avec l'égalitarisme féministe, et la redistribution du plaisir comme promesse d'une vie plus épanouissante. Un texte documenté, iconoclaste, transgressif - et salutaire dans un monde post-#MeToo.