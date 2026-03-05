Inscription
#Essais

Réconciliation

Arthur Vernon

ActuaLitté
Un influenceur, un post, un procès. Accusé de sexisme, il choisit de ne pas se défendre, mais d'attaquer. Non pas les femmes, mais les certitudes. Contre l'avis de son avocat, il transforme son audience en tribune : critique de l'invisibilisation de la misère sexuelle, apologie de la chair, aspiration à la concordance des désirs. A mi-chemin du roman et de l'essai, Réconciliation mêle suspense judiciaire et controverse intellectuelle. De l'intime au politique, de la biologie à la philosophie, il esquisse une utopie sensuelle : la réconciliation de la frustration masculiniste avec l'égalitarisme féministe, et la redistribution du plaisir comme promesse d'une vie plus épanouissante. Un texte documenté, iconoclaste, transgressif - et salutaire dans un monde post-#MeToo.

Par Arthur Vernon
Chez Editions de l'Eveil

|

Auteur

Arthur Vernon

Editeur

Editions de l'Eveil

Genre

Influenceurs/web & TV réalité

Réconciliation

Arthur Vernon

Paru le 12/03/2026

288 pages

Editions de l'Eveil

20,00 €

ActuaLitté
9782374151526
