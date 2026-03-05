Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

La foi en l'esprit

Philippe Coupey

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au terme d'un demi-siècle de pratique, le maître zen Philippe Rei Ryu Coupey a atteint cette grande liberté où l'expression authentique des émotions - colère, déception, frustration - coexiste harmonieusement avec la profondeur des enseignements contenus dans l'antique Shin Jin Mei. Par son approche, il offre tant au lecteur contemporain qu'à ses disciples une présence bienveillante, accessible et éclairante. Ses commentaires profonds, fruits de sa pratique ininterrompue, sont émaillés d'allusions subtiles, d'explications lumineuses, de digressions fécondes, de réflexions théoriques, de citations choisies, de récits zen et d'expériences vécues. Le tout sans jamais céder à la facilité.

Par Philippe Coupey
Chez Editions de l'Eveil

|

Auteur

Philippe Coupey

Editeur

Editions de l'Eveil

Genre

Bouddhisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La foi en l'esprit par Philippe Coupey

Commenter ce livre

 

La foi en l'esprit

Philippe Coupey

Paru le 12/03/2026

512 pages

Editions de l'Eveil

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782374151519
9782374151519
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.