La foi en l'esprit

Au terme d'un demi-siècle de pratique, le maître zen Philippe Rei Ryu Coupey a atteint cette grande liberté où l'expression authentique des émotions - colère, déception, frustration - coexiste harmonieusement avec la profondeur des enseignements contenus dans l'antique Shin Jin Mei. Par son approche, il offre tant au lecteur contemporain qu'à ses disciples une présence bienveillante, accessible et éclairante. Ses commentaires profonds, fruits de sa pratique ininterrompue, sont émaillés d'allusions subtiles, d'explications lumineuses, de digressions fécondes, de réflexions théoriques, de citations choisies, de récits zen et d'expériences vécues. Le tout sans jamais céder à la facilité.