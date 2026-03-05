Un conte écologique d'une force inouïe, à placer entre La Princesse Mononoké , Matrix et La Servante Ecarlate . Le Livre de Sève signe l'arrivée au catalogue d'une jeune autrice, qui interroge les enjeux de notre époque avec un imaginaire sensible et foisonnant. Dans le Roncier, les femmes naissent et enfantent. Elles ont depuis longtemps oublié les rêves, le sens des mots, et ce qu'était la vie avant l'apparition de la grande Racine. Mais deux soeurs naissent, qui sont différentes des autres. Duramen et Sève posent des questions, explorent les recoins du Roncier, avides du monde par-delà leur prison d'écorce et d'épines. Un jour, alors qu'elles tentent de s'échapper ensemble, elles sont séparées et la jeune Sève se retrouve seule. Et libre. Elle entame alors une quête à travers les plaines et les forêts, vers la Racine mère, à la découverte d'un monde qu'elle apprend à connaître et avec la promesse de revenir libérer sa soeur. A la fois conte et roman d'apprentissage riche en aventures, ce texte de Charlotte Monsarrat signe la confirmation d'une écrivaine qui déploie un univers singulier, un imaginaire habité par une nature à la fois étrangère et réenchantée. Le Livre de Sève est un roman qui tisse avec force l'amitié, l'amour entre deux soeurs, et une façon d'être au monde.