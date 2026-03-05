Inscription
#Album jeunesse

10 berceuses sonores pour apaiser bébé et faire dodo en livre musical

Marie Deloste

ActuaLitté
Grandes piles alcalines et un bouton volume Grace à l'exclusivité du module sonore de Thomas jeunesse, les petits lecteurs et leurs parents découvrent les grandes piles alcalines et le réglage du volume sonore. Un livre sonore conçu pour apaiser bébé, l'aider à faire dodo et transformer le coucher en moment de douceur - dès 1 an. - 10 berceuses traditionnelles et classiques : Doucement, Dodo dinette, Passe la dormette, Dors mon petit Quinquin, et bien d'autres. - Ouvres musicales de grands compositeurs : Berceuse de Brahms, Barcarolle d'Offenbach, Berceuse de Chopin (Opus 57), Concerto pour clarinette de Mozart. - Livre sonore interactif : boutons faciles à activer par les petites mains de bébé dès 1 an, pour une expérience ludique et apaisante. - Rituel du coucher apaisant : aide bébé à s'endormir en douceur grâce à des mélodies choisies pour leur douceur et leur pouvoir calmant. - Illustrations tendres et colorées : un univers visuel chaleureux qui invite au calme et à la complicité parent-enfant. - Un cadeau idéal pour les jeunes parents : un compagnon musical qui favorise l'éveil, la détente et le sommeil des tout-petits.

Par Marie Deloste
Chez Thomas Jeunesse

|

Auteur

Marie Deloste

Editeur

Thomas Jeunesse

Genre

Livres sonores

10 berceuses sonores pour apaiser bébé et faire dodo en livre musical

Marie Deloste

Paru le 19/03/2026

22 pages

Thomas Jeunesse

12,90 €

9782354817091
© Notice établie par ORB
