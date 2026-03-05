Inscription
#Essais

La nuit n'est jamais complète

Aurélien Vandal

ActuaLitté
La poésie pour combattre les heures sombres : un formidable message d'espoir porté par de grands poètes, réunis par le créateur du compte Instagram @laparoleauxpoetes. "A quoi bon les poètes en temps de détresse ? " Plus de deux siècles après sa première formulation en 1800, l'interrogation du poète Hölderlin ne cesse de résonner. Aujourd'hui plus que jamais, elle s'impose avec urgence : qu'est-ce que la poésie, sinon refuser le silence et répondre par des paroles d'espoir, comme des salves d'avenir ? Dans La Nuit n'est jamais complète, Aurélien Vandal part à la rencontre de huit "veilleurs" . Paul Eluard face au fascisme, Claude Cahun résistant à l'occupant allemand, Aimé Césaire et Madeleine Riffaud contre l'ordre colonial, Mahmoud Darwich dans l'exil... Aux côtés de Robert Desnos, Vladimir Maïakovski et Sophia de Mello Breyner Andresen, leurs voix traversent les dictatures, la guerre et l'oubli. A chaque portrait répond une sélection de poèmes. Certains inédits ou méconnus, d'autres à redécouvrir. Ici, la poésie ne se commente pas seulement : elle s'éprouve. Ainsi que l'écrivait Desnos : "Si nous ne dormons pas c'est pour guetter l'aurore Qui prouvera qu'enfin nous vivons au présent".

Par Aurélien Vandal
Chez Vuibert

|

Auteur

Aurélien Vandal

Editeur

Vuibert

Genre

Critique Poésie

La nuit n'est jamais complète

Aurélien Vandal

Paru le 05/03/2026

256 pages

Vuibert

20,00 €

9782311151671
© Notice établie par ORB
plus d'informations

