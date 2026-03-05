Les mots du nouveau monde

. Anthropocène, désinformation, multi-alignement, décolonial, genre, sécurité humaine, smart power, Sud global, civilisationnisme... autant de termes qu'il faut savoir écouter, si l'on veut comprendre le monde actuel. Ce livre propose d'analyser le langage des relations internationales renouvelé sous l'effet d'au moins trois ruptures majeures depuis 1945 : la décolonisation, qui a déstabilisé le monopole de la parole occidentale, la dépolarisation, qui implique de nommer des formes inédites de coopération ou de conflit, et la mondialisation qui, en consacrant l'interdépendance et la mobilité, ouvre un champ lexical en constante expansion. Chacun de ces mots récemment forgés ou reconstruits voit sa préhistoire, ses acceptions multiples, ses faiblesses et les tensions ou les risques générés par ses usages retracés et questionnés. L'engouement naïf pour le néologisme étant aussi dangereux que le conservatisme dogmatique, il est urgent de donner aux mots du nouveau monde la rigueur conceptuelle et la profondeur historique dont ils ont besoin pour nous aiguiller.