Prisonnières politiques en Espagne

Irène Gimenez

Prisonnières politiques EN ESPAGNE Fin et sortie de dictature La prison politique, une affaire d'hommes ? En se penchant sur les expé riences intimes et collectives de militantes antifranquistes incarcérées des années 1960 aux années 1980, ce livre montre qu'il s'agit bien d'une affaire de genre. S'appuyant notamment sur des sources orales pour écrire une histoire polyphonique, Irène Gimenez se place au plus près des corps de ces femmes et de leur quotidien carcéral, marqué par les tortures, mais aussi par des modes d'auto-organisation et des amitiés. Elle analyse les féminités et masculinités militantes que l'institution révèle autant qu'elle façonne. Ce livre croise histoire des résistances et de la répression franquiste. Il réinsère les parcours politiques de cette génération née après la guerre d'Espagne dans les mouvements révolutionnaires des années 68. Il scrute également les débats liés aux mémoires de ces engagements. Interroger la catégorie de prisonnier et prisonnière politique permet d'appréhender des systèmes répressifs entremêlés, entre héritages de la dictature, huma-nisation des peines et lutte anti-terroriste de plus en plus structurée à l'échelle européenne. La prison est un observatoire de choix pour penser la transition à la démo-cratie et son incomplétude.

Par Irène Gimenez
Chez CNRS

|

Auteur

Irène Gimenez

Editeur

CNRS

Genre

Géopolitique

Prisonnières politiques en Espagne

Irène Gimenez

Paru le 05/03/2026

320 pages

CNRS

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782271153579
© Notice établie par ORB
