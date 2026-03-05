" Allumer chaque cigarette est devenu comme un rite, une préface nécessaire à chacun de mes actes ou de mes sentiments. On pourrait prendre pour de la gaieté le rire qui vient de filtrer dans la pièce. Il n'est qu'hystérie. Et le rire redescend au niveau du silence. " Les flagellants est l'histoire tumultueuse d'un couple noir-américain dans le New York des années 1960. Ideal est danseuse et porte en elle une lucidité forgée par la précarité ; Jimson, poète dilettante, se débat avec un sentiment d'infériorité et un besoin de contrôle. Ainsi, chaque jour, dans l'intimité de leur appartement du Village, leur amour devient une danse de flagellations, où se rejouent toutes les violences - raciales et sexistes - de la société américaine. Avec ce roman qui inaugura les Editions Christian Bourgois en 1966, Carlene Polite, féministe et militante des droits civiques, a ouvert la voie à Toni Morrison en interrogeant la première les conflits violents à l'intersection de la race et du genre. Par son intensité émotionnelle et sa portée politique, Les flagellants demeure une oeuvre d'une actualité brûlante.