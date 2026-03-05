La dernière enquête du commissaire Montalbano ! Il y eut un crime et Montalbano le résolut. Ou bien... Dans cette ultime enquête de l'infatigable et néanmoins fatigué commissaire, plus que jamais, les apparences sont trompeuses. Quatre amis unis à la vie à la mort se retrouvent dans la tourmente suite à la mort, justement, de l'un d'entre eux. Quand il apparaît que ce Riccardino partageait beaucoup plus qu'il n'est en général partageable avec ses meilleurs amis, la conclusion de l'enquête semble s'écrire d'elle-même. Du moins c'est ce que voudrait l'Auteur, s'invitant dans l'histoire par un tour pirandellien, au grand dam du commissaire. Mais Montalbano ne serait pas Montalbano s'il s'en laissait conter, même par son propre créateur. Montalbà, la scène est à toi !