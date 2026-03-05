Inscription
#Polar

Riccardino

Andrea Camilleri

ActuaLitté
La dernière enquête du commissaire Montalbano ! Il y eut un crime et Montalbano le résolut. Ou bien... Dans cette ultime enquête de l'infatigable et néanmoins fatigué commissaire, plus que jamais, les apparences sont trompeuses. Quatre amis unis à la vie à la mort se retrouvent dans la tourmente suite à la mort, justement, de l'un d'entre eux. Quand il apparaît que ce Riccardino partageait beaucoup plus qu'il n'est en général partageable avec ses meilleurs amis, la conclusion de l'enquête semble s'écrire d'elle-même. Du moins c'est ce que voudrait l'Auteur, s'invitant dans l'histoire par un tour pirandellien, au grand dam du commissaire. Mais Montalbano ne serait pas Montalbano s'il s'en laissait conter, même par son propre créateur. Montalbà, la scène est à toi !

Par Andrea Camilleri
Chez Pocket

|

Auteur

Andrea Camilleri

Editeur

Pocket

Genre

Romans policiers

Riccardino

Andrea Camilleri trad. Serge Quadruppani

Paru le 05/03/2026

312 pages

Pocket

8,70 €

ActuaLitté
9782266359221
© Notice établie par ORB
