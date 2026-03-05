Inscription
#Roman francophone

Aller simple pour la joie

Lorraine Fouchet

ActuaLitté
Dans le train de Paris à Quimper, quatre inconnus et un chien partagent le même compartiment... Le Paris-Quimper de 12h40. Dans un carré où des inconnus se font face, l'ambiance n'est pas à la joie. Maguy, 80 ans, rejoint sa fille, son gendre et son petit-fils à Auray. Elle est contrariée à la perspective de servir de baby-sitter alors que c'est son anniversaire, que tout le monde a oublié. Vis-à-vis d'elle, Paul, 50 ans, doit être rejoint par un couple d'amis à Rennes. Il se réjouit autant qu'il appréhende, car il est depuis toujours amoureux de la femme de son meilleur ami. Le séjour à trois s'annonce en demi-teinte. Lucas, 30 ans, se rend au mariage de sa soeur jumelle, mais se demande s'il ne commet pas une lourde erreur, car il devra revoir un père avec lequel il est définitivement brouillé. Mia, 19 ans, regrette amèrement d'avoir accepté de garder, le temps des vacances, le fils des Martin, parents qui lui aboient des ordres sans prêter attention à leur petit garçon. Quand l'imprévu, la spontanéité et l'envie de tout envoyer valser s'invitent dans ce train qui roule à grande vitesse, toutes les trajectoires prennent de joyeux chemins de traverse !

Par Lorraine Fouchet
Chez Pocket

|

Auteur

Lorraine Fouchet

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

Aller simple pour la joie

Lorraine Fouchet

Paru le 05/03/2026

240 pages

Pocket

8,40 €

ActuaLitté
9782266354837
© Notice établie par ORB
