Le feu sacré

Le retour d'un roman ésotérique culte ! 782 : le gouverneur musulman de Barcelone offre à Charlemagne un mystérieux jeu d'échec. Celui-ci recèle un pouvoir très particulier, celui de changer le cours de l'Histoire. Au fil des siècles, les grands de ce monde, tour à tour pièces blanches ou noires sur l'échiquier, vont se livrer une partie impitoyable. 1822, Albanie. Ali Pacha, l'un des hommes les plus influents de l'empire Ottoman, se révolte contre le Sultan d'Istanbul. Alors que les combats font rage, il charge sa fille Haidée de faire sortir clandestinement du pays une mystérieuse relique. C'est le début d'un long voyage pour la jeune fille, qui va bientôt la mettre sur les traces du Jeu de Montglane.