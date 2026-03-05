Inscription
Le feu sacré

Katherine Neville

Le retour d'un roman ésotérique culte ! 782 : le gouverneur musulman de Barcelone offre à Charlemagne un mystérieux jeu d'échec. Celui-ci recèle un pouvoir très particulier, celui de changer le cours de l'Histoire. Au fil des siècles, les grands de ce monde, tour à tour pièces blanches ou noires sur l'échiquier, vont se livrer une partie impitoyable. 1822, Albanie. Ali Pacha, l'un des hommes les plus influents de l'empire Ottoman, se révolte contre le Sultan d'Istanbul. Alors que les combats font rage, il charge sa fille Haidée de faire sortir clandestinement du pays une mystérieuse relique. C'est le début d'un long voyage pour la jeune fille, qui va bientôt la mettre sur les traces du Jeu de Montglane.

Par Katherine Neville
Chez Pocket

Auteur

Katherine Neville

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

Le feu sacré

Katherine Neville trad. Edith Ochs

Paru le 05/03/2026

704 pages

Pocket

11,00 €

9782266353991
© Notice établie par ORB
