Oxford Blood

Amour, mensonges, héritage... Une jeune fille doit naviguer dans le monde impitoyable de l'élite académique pour découvrir la vérité derrière la mort de son meilleur ami ! Eva a un seul rêve : étudier l'anglais à l'Université d'Oxford. Non seulement elle recevra une éducation de classe mondiale, mais entrer à Oxford est aussi la clé de sa liberté. Mais lorsque Eva et son meilleur ami George sont invités à la semaine des entretiens, ils se retrouvent plongés dans une compétition à la vie ou à la mort sur un forum étudiant anonyme, OxSlays. Lorsque Eva découvre le corps de George, mort au pied d'une statue du collège, elle sait qu'il a été assassiné - mais tous les regards sont désormais tournés vers elle. Parviendra-t-elle à prouver son innocence, à démasquer le véritable meurtrier et à gagner sa place au collège Beecham ? Eva n'a qu'une semaine pour prouver son innocence et OxfSlays suivra chaque étape.