Le Dôme de la méduse

Pierre Raufast

Le final explosif de la Trilogie baryonique ! L'équipage du vaisseau M-Orca est dans le système de la Tortue depuis plusieurs mois. Le groupe de scientifiques doit continuer ses recherches malgré les difficultés techniques et les désaccords. Toutes les pistes pointent vers une forme de civilisation dont le développement est étroitement lié à l'antimatière. Mais comment explorer cette nouvelle planète avec un traître parmi leurs rangs ? Sara et Slow doivent décrypter les mystères qui se cachent sur Tortue-B, mais la méfiance et les complots sont les huitièmes passagers...

Par Pierre Raufast
Chez Pocket

|

Auteur

Pierre Raufast

Editeur

Pocket

Genre

Science-fiction

Le Dôme de la méduse

Pierre Raufast

Paru le 05/03/2026

303 pages

Pocket

9,00 €

9782266335669
