La couleur du temps, ou l'incroyable histoire de Mary Gallagher

Eric Dupont

1879. Mary Gallagher, prostituée montréalaise, est la victime d'un crime sordide. On raconte que son fantôme hanterait, aujourd'hui encore, le quartier de Griffintown où elle vivait. 1967... Aimé Sanschagrin, jeune garçon abandonné par sa mère et élevé par son père, disparaît mystérieusement alors qu'il visite l'un des pavillons de l'exposition universelle. Près d'un siècle les sépare, et pourtant leurs destins sont étroitement liés... Des rues mal famées de la fin du XIXe siècle à l'effervescence des années 1960, La couleur du temps, ou l'incroyable histoire de Mary Gallagher , nous emporte dans un monde où les taverniers sont des montreurs d'ours, où les religieuses défilent dans les rues et où les enfants dessinent le futur. A travers ce fabuleux voyage dans le temps, Eric Dupont compose une incroyable saga familiale empreinte d'amour, de nostalgie et d'humour.

Par Eric Dupont
Chez 10/18

Auteur

Eric Dupont

Editeur

10/18

Genre

Littérature française

La couleur du temps, ou l'incroyable histoire de Mary Gallagher

Eric Dupont

Paru le 05/03/2026

360 pages

10/18

8,90 €

9782264087744
