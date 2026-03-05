Inscription
#Roman francophone

Première amoure

Emmanuelle Richard

ActuaLitté
Après des années d'abstinence amoureuse, malgré une brûlante envie d'aimer à nouveau, une romancière trentenaire croise un de ses fervents lecteurs lors d'une lecture en librairie. Coup de foudre immédiat ; elle fait tout pour le retrouver. Lorsqu'ils commencent à échanger via Instagram, débute une attente magnétique avant de se revoir, ainsi qu'une conversation amoureuse nourrie par les mots et les images de stories interposées. Cet inconnu si désirable, tant attendu, pourrait-il n'être qu'un mirage façonné par le manque et l'imagination ? Entre projections, doutes et emballements, l'autrice décrit la mécanique du désir qui renaît - en revisitant son propre passé amoureux et son cheminement, la perte puis la renaissance de l'espoir, qui l'ont menée à cet endroit où des amours enfin saines sont possibles. Peu à peu, elle entreprend une relecture de son histoire sentimentale et sexuelle, et de son éveil au féminisme. Les enjeux intimes de l'époque s'incarnent à travers une balade lumineuse qui donne à voir la pratique post MeToo de la séduction hétéro, mettant en scène de nouvelles partitions. Comment se réinvente l'amour en actes ? Comment s'y prend une féminité agissante ? Quelles précautions et réflexes de sécurité, mais aussi quelles épiphanies ? A la croisée entre récit autobiographique, fragments poétiques et essai personnel, ce récit intime relate l'itinéraire sentimental, sexuel et féministe d'une génération de femmes qui ne veulent plus se soumettre. Il ouvre pourtant la voie à une possible réconciliation en esquissant la figure d'un masculin allié, réfractaire à toute forme de domination. Cette longue déclaration d'amour, toute en tension poétique, prolonge dans une langue très contemporaine la tradition de l'élégie amoureuse, rappelant par certains accents le Cantique des Cantiques ou Passion simple d'Annie Ernaux.

Par Emmanuelle Richard
Chez Julliard

|

Auteur

Emmanuelle Richard

Editeur

Julliard

Genre

Littérature française

Première amoure

Emmanuelle Richard

Paru le 05/03/2026

288 pages

Julliard

21,00 €

Julliard
9782260057703
© Notice établie par ORB
