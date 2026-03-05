Les disparues du lac

Inscription
#Polar

Découvrez la première enquête de Kristoffer Bark, un thriller psychologique haletant et obsédant. Quand un père affronte son pire cauchemar... Cinq ans après la disparition de sa fille Vera sur le lac Hjälmaren, en Suède, l'inspecteur Kristoffer Bark continue de chercher des réponses. Agressif, souvent incontrôlable, il est relégué aux cold cases par sa hiérarchie. Lorsqu'il découvre un dossier lui rappelant étrangement celui de Vera, Bark se sent happé. Il se lance alors dans une enquête où chaque piste semble se dérober, où les faux-semblants, les secrets de famille et les manipulations s'accumulent. Mais à force de traquer la vérité, Bark risque de perdre pied. A moins qu'il soit le seul à voir ce que les autres refusent d'admettre...

|

Auteur

Anna Jansson

Editeur

Genre

Thrillers

Anna Jansson trad. Danielle Charron

Paru le 05/03/2026

448 pages

Presses de la Cité

22,90 €

9782258213807
