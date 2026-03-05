La Sorcière sur la falaise

Le destin d'une petite fille sauvage, au caractère secret et rebelle, dans une Normandie de légendes et de sorcellerie. Une atmosphère fantastique où les meneuses de tempêtes font loi. Par l'autrice de Celui qui vient avec l'orage . La petite Ida, au caractère secret et farouche, a grandi à Fécamp, dans une maison de brique et de silex. Vingt-cinq ans plus tôt, son père s'y était installé afin de tenter sa chance comme pêcheur sur les grands bancs de Terre-Neuve. En cette année 1893, il revient dans son hameau natal du Calvados pour y mourir. Unique fille d'une fratrie de six enfants, Ida se retrouve seule avec une mère qui lui préfère ses fils marins. Une atmosphère fantastique plane sur le village : il y a les Demoiselles, trois rochers maudits qui se dressent sur la falaise ; puis l'épave, hantée prétend-on, de La Destinée , goélette échouée au pied des Demoiselles ; enfin la Cloédie, jeteuse de sorts et meneuse de tempêtes, mais aussi guérisseuse et avorteuse. La vieille femme remarque vite Ida. Séduite par le courage de la fillette qui sait lui tenir tête, elle rêve de lui léguer le " Pouvoir " et les mystères de sa magie. Pour cela, la Cloédie va tisser sa toile... Le destin romanesque d'une petite fille sauvage dans une Normandie de légendes et de sorcellerie.