La disparition de ma maîtresse

Cet album jeunesse nous dévoile le regard de Victor, un enfant de 10 ans, sur la disparition de sa maîtresse, décédée brutalement dans un accident de voiture. Pour le jeune garçon, ça ne passe pas. Il refuse de pleurer, comme l'ont fait tout de suite la plupart de ses camarades de classe, et refuse de considérer la mort de cette personne à qui il était très attaché. Dans sa chambre, il regarde la photo de classe de classe de l'année dernière, il ne veut pas oublier ses souvenirs... L'enfant n'arrive plus à apprendre d'autres choses à l'école. Il n'a plus envie de rien... Le jour où Victor arrivera à pleurer... son deuil pourra commencer et il sera soulagé. L'histoire illustrée est suivie de 6 pages documentaires rédigées sous forme de dialogue entre l'enfant narrateur et un psychologue, abordant le manque, l'intériorisation, le repli sur soi et permettant d'aider les enfants à parler de la mort, mieux la comprendre et mieux vivre leur deuil.