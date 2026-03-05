Inscription
Et qui est mon prochain ?

Jean-Pierre Sonnet

ActuaLitté
Autrui ? Un défi de toujours. Amour, haine, séduction, rejet ou attirance, jalousie ou admiration... Enfer ou paradis ! Est-il possible de vivre ensemble, et si possible apaisés, voire de nous entraider, de croire en la fraternité ? Le contexte culturel, politique et religieux n'aide guère, favorisant le repli sur soi et les aventures individuelles. Le terrain est plus propice à la méfiance qu'à la confiance. La tradition biblique, qui n'est pas exempte de récits de conflits, de guerres et de jalousies meurtrières, trace un chemin lucide, sans naïveté, résolument ouvert à l'autre. C'est en bibliste de renom que Jean-Pierre Sonnet nous invite à lire avec acuité le texte biblique en nous faisant goûter à ses racines juives qui démultiplient les figures subtiles de la relation humaine. Cinéphile averti, il confronte cette lecture avec trois chefs-d'oeuvre du cinéma (Le fils des frères Dardenne ; Gran Torino de Clint Eastwood et The Old Oak de Ken Loach) dans lesquels les relations humaines sont mises en scène, au risque de la chair et du sang. Et si autrui n'était pas un ennemi mais un allié ?

Par Jean-Pierre Sonnet
Chez Cerf

|

Auteur

Jean-Pierre Sonnet

Editeur

Cerf

Genre

Théologie

Et qui est mon prochain ?

Jean-Pierre Sonnet

Paru le 12/03/2026

112 pages

Cerf

14,90 €

9782204178235
