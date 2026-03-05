Les moissons de la colère

La guerre des nationalistes aura bien lieu Le grand remplacement a commencé. Des anciens paradis sociaux-démocrates du Nord aux pays fondateurs de l'Union, un vent nouveau balaie le Vieux Continent. Suède, Finlande, Italie, Pays-Bas, Hongrie... Les mouvements nationalistes ne sont plus seulement des forces de contestation : ils sont au pouvoir. Partout, du Portugal à l'Allemagne, leur ascension semble irrésistible. Et si ce basculement était, demain, celui de la France ? Sillonnant l'Europe pour comprendre les ressorts de cette grande mutation, mêlant reportage de terrain et analyse incisive, Charles Sapin décrypte les ambitions de ces forces qui saisissent nos démocraties de stupeur. Et dresse le panorama complet d'un continent en pleine métamorphose. Un voyage au coeur de la déferlante qui redessine notre avenir. Préface inédite de l'auteur Après avoir couvert les partis nationalistes en France pour Le Figaro, Charles Sapin est devenu reporter pour l'hebdomadaire Le Point. Il est l'auteur, avec François-Xavier Bourmaud, de Macron-Le Pen : Le tango des fossoyeurs.