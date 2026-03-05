Face au chaos du monde

Saturé de discours idéologiques et prisonnier d'un matérialisme sans horizon, l'Occident a rompu avec sa dimension spirituelle. Comment, alors, retrouver le souffle de l'esprit sans céder aux illusions d'une religiosité simplifiée ou dogmatique ? C'est à ce défi majeur que répond le rav Raphaël Sadin. Avec une rare puissance de transmission, il fait entendre la voix du judaïsme dans un langage accessible à tous, sans polémique ni prosélytisme. Son ambition : rouvrir un espace de dialogue vivant entre tradition et modernité, là où la pensée contemporaine semble s'être figée. Dans ces entretiens menés par le journaliste Antoine Mercier, il affronte sans détour les grandes fractures intellectuelles de notre époque – intelligence artificielle, wokisme, théorie du genre, antispécisme, écologisme... – et en révèle les impensés spirituels. Face à la doxa du moment, voici un acte de résistance intellectuelle, un appel urgent à penser ensemble et à ranimer la flamme du questionnement intérieur.