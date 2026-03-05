Un pape au coeur de la tourmente. Face à l'horreur de la Shoah et à la montée des totalitarismes, les silences de Pie XII continuent de hanter l'histoire. Or, pour Philippe Chenaux, l'erreur a été d'isoler son action du contexte global de la diplomatie vaticane : la réponse du Saint-Siège ne peut se comprendre qu'en embrassant l'ensemble des défis d'une Eglise prise entre deux feux. S'appuyant sur les archives du Vatican, cette biographie aussi rigoureuse que nuancée retrace le destin complet d'Eugenio Pacelli. Du diplomate d'élite des années 1930 au pasteur de la Guerre froide, elle révèle les dilemmes tragiques d'un pape confronté au naufrage de l'humanité. Une enquête magistrale et définitive pour dépasser la polémique. Prix François Millepierres de l'Académie française Professeur émérite d'histoire de l'Eglise moderne et contemporaine à l'université du Latran à Rome, Philippe Chenaux est l'auteur de nombreux ouvrages aux Editions du Cerf, dont Paul VI. Le souverain éclairé et, dernièrement, La fin de l'antijudaïsme chrétien.