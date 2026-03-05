Un cahier pratique, à compléter, avec 150 activités ludiques pour apprendre l'arabe sans pression. Dans ce cahier, vous trouverez : - Des activités pour bien prononcer et s'exprimer - Des exercices autour de la grammaire, du vocabulaire et de la conjugaison - Des tests pour s'évaluer - Les corrigés des exercices - La transcription des dialogues + 20 dialogues audio à écouter en flashant les QR codes présents dans l'ouvrage + Un cahier d'écriture pour s'entraîner au tracé des lettres Voie express