Arabe

Bassam Tahhan, Brigitte Tahhan

ActuaLitté
Un cahier pratique, à compléter, avec 150 activités ludiques pour apprendre l'arabe sans pression. Dans ce cahier, vous trouverez : - Des activités pour bien prononcer et s'exprimer - Des exercices autour de la grammaire, du vocabulaire et de la conjugaison - Des tests pour s'évaluer - Les corrigés des exercices - La transcription des dialogues + 20 dialogues audio à écouter en flashant les QR codes présents dans l'ouvrage + Un cahier d'écriture pour s'entraîner au tracé des lettres Voie express

Par Bassam Tahhan, Brigitte Tahhan
Chez Nathan

Auteur

Bassam Tahhan, Brigitte Tahhan

Editeur

Nathan

Genre

Auto-apprentissage

Arabe

Bassam Tahhan, Brigitte Tahhan

Paru le 05/03/2026

192 pages

Nathan

11,90 €

9782095064891
© Notice établie par ORB
