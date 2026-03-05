Un cahier pratique, à compléter, avec 150 activités ludiques pour apprendre l'anglais sans pression. Dans ce cahier, vous trouverez : Des activités pour bien prononcer et s'exprimer ; Des exercices autour de la grammaire, du vocabulaire et de la conjugaison ; Des tests pour s'évaluer ; Les corrigés des exercices ; La transcription des dialogues + 20 dialogues audio à écouter en flashant les QR codes présents dans l'ouvrage. Pour enfin parler et se débrouiller en anglais !