#Essais

Anglais

Claude Renucci, Valérie Roques-Frampton

ActuaLitté
Un cahier pratique, à compléter, avec 150 activités ludiques pour apprendre l'anglais sans pression. Dans ce cahier, vous trouverez : Des activités pour bien prononcer et s'exprimer ; Des exercices autour de la grammaire, du vocabulaire et de la conjugaison ; Des tests pour s'évaluer ; Les corrigés des exercices ; La transcription des dialogues + 20 dialogues audio à écouter en flashant les QR codes présents dans l'ouvrage. Pour enfin parler et se débrouiller en anglais !

Par Claude Renucci, Valérie Roques-Frampton
Chez Nathan

|

Auteur

Claude Renucci, Valérie Roques-Frampton

Editeur

Nathan

Genre

Méthodes adultes Anglais

Anglais

Claude Renucci, Valérie Roques-Frampton

Paru le 05/03/2026

128 pages

Nathan

11,90 €

9782095064877
