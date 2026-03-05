Découvrez le nouvel ouvrage L3 pour préparer l'oral "Première épreuve d'admission - Mathématiques" du Concours de Professeur des Ecoles (CRPE). Conforme programme 2025. Dans l'ouvrage : - Préparation à l'exposé et à l'échange avec le jury. - Méthodologie et conseils pratiques. - Notions didactiques fondamentales. Points forts : - Pour chaque notions : Un cours Une fiche synthétique Des cartes mentales Des quiz De nombreux exemple de sujets corrigés - Des sujets variés pour bien comprendre l'enseignement des maths à l'école primaire. Et des compléments numériques gratuits.