Mathématiques

Daniel Motteau, Claude Jegaden

Découvrez le nouvel ouvrage L3 pour préparer l'oral "Première épreuve d'admission - Mathématiques" du Concours de Professeur des Ecoles (CRPE). Conforme programme 2025. Dans l'ouvrage : - Préparation à l'exposé et à l'échange avec le jury. - Méthodologie et conseils pratiques. - Notions didactiques fondamentales. Points forts : - Pour chaque notions : Un cours Une fiche synthétique Des cartes mentales Des quiz De nombreux exemple de sujets corrigés - Des sujets variés pour bien comprendre l'enseignement des maths à l'école primaire. Et des compléments numériques gratuits.

Par Daniel Motteau, Claude Jegaden
Chez Nathan

|

Auteur

Daniel Motteau, Claude Jegaden

Editeur

Nathan

Genre

Concours CRPE

Mathématiques

Daniel Motteau, Claude Jegaden

Paru le 05/03/2026

271 pages

Nathan

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782095061302
