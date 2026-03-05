Inscription
#Roman jeunesse

L'énigme des ruines mystérieuses

Troll

Rejoignez le détective le plus rigolo et adorable dans deux nouvelles aventures ! Située au coeur de la ville, l'agence du détective Prout résout toutes les enquêtes, même les plus difficiles ! Cette nouvelle aventure emmène Détective Prout et son assistant Brownie au coeur de la jungle sauvage après avoir reçu un mystérieux SOS. Là-bas, ils devront éviter de nombreux pièges pour rejoindre celui qui se cache derrière l'appel à l'aide... Dans une 2e enquête, un étrange journaliste se présente à l'agence du détective Prout pour l'interviewer sur le calice de miel rapporté de sa précédente aventure... Un roman-jeu avec énigmes à résoudre au style manga kawai, à dévorer à partir de 6 ans.

Par Troll
Chez Nathan

|

Auteur

Troll

Editeur

Nathan

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

L'énigme des ruines mystérieuses

Troll trad. Vanessa Saccardo Nakamura

Paru le 05/03/2026

90 pages

Nathan

11,95 €

