L'énigme des ruines mystérieuses

Rejoignez le détective le plus rigolo et adorable dans deux nouvelles aventures ! Située au coeur de la ville, l'agence du détective Prout résout toutes les enquêtes, même les plus difficiles ! Cette nouvelle aventure emmène Détective Prout et son assistant Brownie au coeur de la jungle sauvage après avoir reçu un mystérieux SOS. Là-bas, ils devront éviter de nombreux pièges pour rejoindre celui qui se cache derrière l'appel à l'aide... Dans une 2e enquête, un étrange journaliste se présente à l'agence du détective Prout pour l'interviewer sur le calice de miel rapporté de sa précédente aventure... Un roman-jeu avec énigmes à résoudre au style manga kawai, à dévorer à partir de 6 ans.