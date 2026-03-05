La petite buveuse de couleurs

Quand l'amour donne soif de lecture ! Dès 7 ans Dans la cité des buveurs d'encre, Odilon est très inquiet ! Carmilla , sa fiancée vampire, est atteinte d'une maladie mystérieuse : elle n'a plus goût à rien, ne se nourrit plus de livres et s'enferme dans un silence troublant . Le diagnostic tombe comme un couperet : elle a bu un livre pour adultes qu'elle n'a pas digéré et est devenue allergique à l'encre ! Heureusement, Odilon qui déteste pourtant lire va découvrir le plus beau des remèdes : lui faire la lecture d'albums colorés pour lui redonner goût aux histoires et transformer sa peur en émerveillement . Dans cette aventure fantastique pleine d'émotion, découvrez comment l'amour peut donner le goût de la lecture et guérir tous les maux.