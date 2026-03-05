Inscription
#Essais

Le sexe de la littérature

Martine Reid

ActuaLitté
Et pourquoi n'écris-tu pas ? demande Hélène Cixous, s'adressant à elle-même, en 1975. Parce que l'écriture c'est à la fois le trop haut, le trop grand pour toi, c'est réservé aux grands, c'est-à-dire aux "grands hommes". Dès son apparition, la littérature de langue française s'est inscrite dans une vision sexuée du savoir et des pratiques artistiques. Alors qu'en France les femmes écrivent depuis le Moyen Age, les effets de la différence des sexes, tantôt assumée, tantôt impensée, n'ont cessé de se manifester avec une remarquable constance. Au fil des siècles, ils s'observent dans tous les aspects de la vie et de la production littéraires. Leur conséquence la plus évidente est de dévaluer, moquer, marginaliser, avant d'effacer et d'oublier les oeuvres des unes au profit des oeuvres des autres. La connaissance de cet héritage, inséparable de la découverte d'une autre histoire de la littérature, est aujourd'hui une étape nécessaire pour mieux s'en libérer.

Par Martine Reid
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Martine Reid

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Histoire littéraire

Le sexe de la littérature

Martine Reid

Paru le 05/03/2026

176 pages

Editions Gallimard

18,50 €

ActuaLitté
9782073146571
© Notice établie par ORB
