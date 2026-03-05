Inscription
Donutopia

Alice Bottarelli

"J'ai inspiré un grand coup, prêt au pire. Derrière les arbres roussis par l'automne, j'allais découvrir un décor désertique, asséché, calciné. Les humains restants seraient des survivants errant sur une terre noire... Mes craintes ont vite été remplacées par la surprise. Une surprise totale". Pendant les Troubles, Henri s'était réfugié dans un bunker des Alpes suisses avec sa femme enceinte. En 2075, le voilà contraint de sortir, pour explorer un monde qu'il croit dévasté. Pourtant, entre béton et forêts, la vie a repris le dessus. A la fois roman d'anticipation et aventure métaphysique, Donutopia propose un cocktail jouissif et émouvant.

Par Alice Bottarelli
Chez Editions Gallimard

Auteur

Alice Bottarelli

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Donutopia

Alice Bottarelli

Paru le 05/03/2026

240 pages

Editions Gallimard

20,50 €

9782073145468
© Notice établie par ORB
