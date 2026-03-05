Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Le mauvais sang

Tchicaya U Tam'Si

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Né au Congo en 1931, mort en France en 1988, Gérald-Félix Tchicaya prend à vingt-six ans le pseudonyme d'U Tam'si qui, en langue vili, signifie "celui qui parle pour son pays". Mais c'est pour tous les peuples d'Afrique noire que se lève sa poésie dont l'élan, la fougue, l'intransigeance doivent beaucoup à Rimbaud qui inspire son premier livre, Le mauvais sang. Engagé dans le mouvement de la décolonisation, proche de Lumumba, U Tam'si, s'il a toujours pris ses distances avec le mouvement de la négritude, est reconnu et admiré par ses pères fondateurs Césaire et Senghor. D'une puissance lyrique rare, sa parole est souvent un cri pour la liberté, contre le racisme, traversée aussi par la douleur des luttes d'émancipation mais elle ne cesse jamais d'être un chant aux rythmes subjuguants.

Par Tchicaya U Tam'Si
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Tchicaya U Tam'Si

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le mauvais sang par Tchicaya U Tam'Si

Commenter ce livre

 

Le mauvais sang

Tchicaya U Tam'Si

Paru le 05/03/2026

288 pages

Editions Gallimard

10,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073140876
9782073140876
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.