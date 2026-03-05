Inscription
#Essais

Idéalisme moral et réalisme politique

Simone de Beauvoir

"Un des domaines où l'on récuse le plus intensément l'intrusion de la philosophie, c'est le domaine politique : le réalisme politique n'a pas, dit-on, à s'encombrer de considérations abstraites. Mais si l'on y regarde de plus près, on s'aperçoit vite que les problèmes politiques et moraux sont indissolublement liés : il s'agit en tout cas de faire l'histoire humaine, de faire l'homme, et puisque l'homme est à faire, il est en question : c'est cette question qui est à la source à la fois de l'action et de sa vérité. Derrière la politique la plus bornée, la plus têtue, il ya toujours une éthique qui se dissimule". Sont réunis ici quatre articles initialement parus dans Les Temps Modernes : - L'existentialisme et la sagesse des nations - Idéalisme moral et réalisme politique - Littérature et métaphysique - Oil pour oeil.

Par Simone de Beauvoir
Chez Editions Gallimard

Auteur

Simone de Beauvoir

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Autres philosophes

Idéalisme moral et réalisme politique

Simone de Beauvoir

Paru le 05/03/2026

146 pages

Editions Gallimard

7,60 €

9782073138156
