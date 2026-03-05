Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Chat

Hannah Shaw, Leïla Jarbouai

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le chat et ses 1001 facettes, célébrés dans l'art et la culture populaire Avec plus de 200 illustrations surprenantes, ce livre célèbre avec une pointe d'humour le chat domestique à travers les arts visuels. Présentées par paires pour faire ressortir des similitudes et des contrastes étonnants, les oeuvres sélectionnées montrent à quel point les chats ont été une source d'inspiration à travers le temps et les cultures. Des maneki-neko - les chats porte-bonheur japonais - aux Aristochats de Disney, des animaux de compagnie d'artistes au GIF Nyan Cat et des mosaïques antiques à la haute couture actuelle, ce livre met en lumière l'indéniable attrait esthétique de nos amis félins. Des textes introductifs de Hannah Shaw, alias Kitten Lady, et de Leïla Jarbouai présentent, à travers le prisme de la culture visuelle, la relation symbiotique que les humains entretiennent avec les chats. Artistes et créateurs, dont Tracey Emin, Edouard Manet, Yoshitomo Nara ou Louis Wain, sont présentés aux côtés de personnages iconiques comme Garfield, le Chat botté, les Sonny Angels ou le Chat du Cheshire. Ce livre rend hommage à cet animal unique en son genre et ravira ses amoureux.

Par Hannah Shaw, Leïla Jarbouai
Chez Phaidon

|

Auteur

Hannah Shaw, Leïla Jarbouai

Editeur

Phaidon

Genre

Thèmes picturaux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chat par Hannah Shaw, Leïla Jarbouai

Commenter ce livre

 

Chat

Hannah Shaw, Leïla Jarbouai trad. Jean-Bernard Gouillier

Paru le 05/03/2026

231 pages

Phaidon

39,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9781837291830
9781837291830
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.