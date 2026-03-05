Le chat et ses 1001 facettes, célébrés dans l'art et la culture populaire Avec plus de 200 illustrations surprenantes, ce livre célèbre avec une pointe d'humour le chat domestique à travers les arts visuels. Présentées par paires pour faire ressortir des similitudes et des contrastes étonnants, les oeuvres sélectionnées montrent à quel point les chats ont été une source d'inspiration à travers le temps et les cultures. Des maneki-neko - les chats porte-bonheur japonais - aux Aristochats de Disney, des animaux de compagnie d'artistes au GIF Nyan Cat et des mosaïques antiques à la haute couture actuelle, ce livre met en lumière l'indéniable attrait esthétique de nos amis félins. Des textes introductifs de Hannah Shaw, alias Kitten Lady, et de Leïla Jarbouai présentent, à travers le prisme de la culture visuelle, la relation symbiotique que les humains entretiennent avec les chats. Artistes et créateurs, dont Tracey Emin, Edouard Manet, Yoshitomo Nara ou Louis Wain, sont présentés aux côtés de personnages iconiques comme Garfield, le Chat botté, les Sonny Angels ou le Chat du Cheshire. Ce livre rend hommage à cet animal unique en son genre et ravira ses amoureux.