La vie et l'oeuvre d'Abul Hasan Ali Nadwi

Syed Iqbal Zaheer

ActuaLitté
Cette biographie retrace la vie du célèbre imam indien Abul Hasan Ali Nadwi (1914-1999), qui couvre presque l'intégralité du vingtième siècle. Contrairement à beaucoup d'intellectuels musulmans de ce siècle tumultueux qui appelaient à une réforme de l'Islam, il croyait en l'importance de la spiritualité et envisageait le futur de la Ummah comme une continuation du passé, sur la voie des Salaf, des Imams, des mujaddidun, des érudits reconnus et des grands soufis. Cet ouvrage détaille le parcours, l'oeuvre, les contributions, les accomplissements, l'influence, les enseignements et l'héritage d'un homme qui a mis sa vie au service de l'Islam et parcouru le monde dans le but d'aider la Ummah, rencontrant certaines des personnalités les plus importantes du Monde islamique à son époque. Ce livre permet également de mieux connaître l'histoire récente et la situation actuelle des Musulmans en Inde, à travers les initiatives politiques d'Abul Hasan Ali, ses réactions aux événements historiques locaux et sa fréquentation des autres érudits musulmans du sous-continent indien.

Chez As-Sabr éditions

Paru le 05/03/2026

112 pages

10,00 €

9791097760816
