Un album essentiel sur la surcharge mentale, racontée à hauteur d'enfant. Avec humour et poésie, les petits poids deviennent le symbole de tout ce qu'une famille porte chaque jour... et qu'ensemble, on apprend à alléger ! Chaque jour, une maman accumule sur ses épaules de drôles de petits poids. Ils surgissent du travail, du téléphone, des courses... s'accrochent à elle, s'empilent, et finissent par l'écraser. Un matin, elle ne peut plus se lever. Alors, toute la famille s'organise : l'enfant (le narrateur), le papa, et même Tonton. Chacun met la main à la pâte - un peu d'ordre, un peu d'humour, un peu d'entraide - et voilà que les petits poids s'allègent enfin ! Un album essentiel et universel sur la surcharge mentale.