Les petits poids

Lili la Baleine, Olivier Dupin

Un album essentiel sur la surcharge mentale, racontée à hauteur d'enfant. Avec humour et poésie, les petits poids deviennent le symbole de tout ce qu'une famille porte chaque jour... et qu'ensemble, on apprend à alléger ! Chaque jour, une maman accumule sur ses épaules de drôles de petits poids. Ils surgissent du travail, du téléphone, des courses... s'accrochent à elle, s'empilent, et finissent par l'écraser. Un matin, elle ne peut plus se lever. Alors, toute la famille s'organise : l'enfant (le narrateur), le papa, et même Tonton. Chacun met la main à la pâte - un peu d'ordre, un peu d'humour, un peu d'entraide - et voilà que les petits poids s'allègent enfin ! Un album essentiel et universel sur la surcharge mentale.

Par Lili la Baleine, Olivier Dupin
Chez Grand jardin (Editions Le)

Auteur

Lili la Baleine, Olivier Dupin

Editeur

Grand jardin (Editions Le)

Genre

La vie quotidienne

Les petits poids

Lili la Baleine, Olivier Dupin

Paru le 05/03/2026

32 pages

Grand jardin (Editions Le)

16,50 €

9791096688555
