Entre 1998 et 2007, Raymond Depardon a régulièrement filmé des paysans en Lozère, Ardèche, Haute-Loire et Haute-Saône. En résulte une "trilogie paysanne" initiée par deux films réalisés pour la télévision - Profils paysans. Chapitre 1 : L'Approche (2000) et Profils paysans. Chapitre 2 : Le Quotidien (2004) - et couronnée par un film produit pour le cinéma, La Vie moderne (2008). Avec Claudine Nougaret (au son et à la production), Depardon recueille la parole - tantôt aisée, tantôt difficile - de paysans en fin de vie et de quelques jeunes paysans en début de carrière. Marcelle Brès, Raymond et Marcel Privat, Paul Argaud, Robert et Paulette Maneval ou encore Jean-François Pantel, deviennent ainsi les protagonistes d'une trilogie portant un regard sociologique et anthropologique sur un monde paysan à bout de souffle. Cette trilogie revêt également une dimension d'ordre autobiographique puisque Depardon vient de ce milieu-là. L'ombre de la ferme du Garet où il est né en 1942, et qu'il a quittée très jeune pour assouvir sa passion pour la photographie, plane en effet sur les trois films qui visent aussi à surmonter un complexe vis-à-vis du monde paysan.